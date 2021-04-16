كشف الدخل المالي لبوتين في عام 2020

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عائداته المالية في عام 2020 بلغت 9.994 مليون روبل (حوالي 132 ألف دولار)، أي بزيادة 270 ألف روبل عما جناه في العام السابق.

وجاءت معلومات الدخل المالي لبوتين في بيان نشره موقع الكرملين، لكشف تفاصيل حول الدخل والنفقات والممتلكات الخاصة برئيس الدولة.

وفي عام 2019، جنى بوتين 9.726 مليون روبل، وفي عام 2018 بلغ دخله 8.648 مليون روبل.

وقبلها في العام 2017، حصل بوتين على 18.7 مليون روبل بعد أن باع قطعة أرض مساحتها 1.5 ألف متر مربع.

وفي عامي 2016 و2015، كان دخل الرئيس الروسي متماثلا تقريبا، حيث قدر بنحو 8.9 مليون روبل.

المصدر: "نوفوستي"