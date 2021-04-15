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الكرملين: صحة بوتين على خير ما يرام بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا

أخبار روسيا

الكرملين: صحة بوتين على خير ما يرام بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا
Sputnik
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 صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي بأن صحة بوتين في أحسن حال، بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا، مشيرا إلى عدم وجود مضاعفات جانبية.

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بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكان الرئيس الروسي  قد تلقى  مساء يوم 23 مارس الماضي، الجرعة الأولى من لقاح روسي مضاد لعدوى فيروس كورونا من مرحلتين، وحينها قال بوتين إنه وضع بعد التطعيم مقياس حرارة على الطاولة قرب السرير، تحسبا من ذلك.

وفي يوم الأربعاء، 14 أبريل، أعلن الرئيس الروسي أنه تلقى الجرعى الثانية من اللقاح.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي ردا على سؤال حول أحوال الرئيس الصحية وما إذا كان مقياس الحرارة موضوعا على طاولة سرير الرئيس، كما في المرة السابقة: " لا أعرف ماذا كان على الطاولة بجانب سرير الرئيس، ولكن بالنظر إلى أن الرئيس لديه يوم عمل مزدحم، أجرؤ على التأكيد بأن صحته على ما يرام، كما كان عليه الحال تماما في الجرعة الأولى، والآن لا توجد أي مضاعفات جانبية".

 وعما إذا كان تلقي الرئيس الروسي للتطعيم، سيكون له تأثير تعبوي للمواطنين الروس، قال بيسكوف إنه متأكد من ذلك، لأن تلقي الرئيس فيما مضى الحقنة الأولى من اللقاح، "أعطى تأثيرا إيجابيا للغاية" في العديد من المدن.

المصدر: نوفوستي

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