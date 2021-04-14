موسكو: لم نسجل أي حالات تجلط للدم بعد التلقيح بـ"سبوتنيك V" الروسي

أكدت رئيسة هيئة الرقابة الروسية في مجال الصحة "روس زدوروفنادزور" آلا سامويلوفا، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من حالات تخثر الدم "الجلطة" على خلفية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وقالت: "في سياق اليقظة الدوائية، لم نسجل ولا حالة واحدة من التخثر الوريدي، لدى التطعيم بـ(سبوتنيك V)، أو بعد استخدامه".

وأوضحت المسؤولة الصحية الروسية، أن "عدم وجود مثل هذه الآثار الجانبية أكدتها أيضا وزارة الصحة الأرجنتينية، التي تنشر بيانات عن نتائج الاستخدام السريري للقاح الروسي".

وشددت سامويلوفا، على أن "التنقية متعددة المراحل للقاح الروسي، باستخدام كروماتو غرافيا عالية التقنية والترشيح الدقيق، تستبعد دخول كميات كبيرة من الحمض النووي المتبقي في اللقاح، وهو عامل خطر لتطوير الجلطة".

من جهته، أعلن مركز "غاماليا" الروسي المنتج للقاح، عن استعداده لمشاركة تكنولوجيا التنقية الخاصة به مع الشركات المصنعة للقاحات الأخرى، للمساعدة في تقليل مخاطر الآثار الجانبية للتطعيم.

المصدر: "نوفوستي"