عملية قلب مفتوح والمشفى يحترق! (فيديو)

أجرى الأطباء في مركز أمراض القلب بمدينة بلاغوفيشينسك بشرق روسيا عملية جراحية على القلب بالرغم من الحريق الذي شبّ فيه.

وحسبما أوردته إدارة الطوارئ في مقاطعة أمورسكايا الروسية فإن اللهب طال سقف المستشفى.

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وقال عمدة المدينة، أوليغ إمامييف، في مدونته على "تليغرام" إن فريقا من الأطباء يضم 8 جراحين والمريض بقوا في قسم الجراحة للمركز كي يكملوا عملية جراحية معقدة على القلب المفتوح.

ومضى قائلا إن الطواقم التابعة لوزارة الطوارئ الروسية يستمرون في إطفاء الحريق. وقد تم إجلاء 67 مريضا من قسم الجراحة في المستشفى ونقل 14 مريضا منهم إلى منازلهم. كما نقل 49 مريضا إلى أكاديمية الطب التابعة لمقاطعة أمورسكايا و3 مرضى نقلوا إلى مستشفى المقاطعة.

وأوضح العمدة أن رجال الطوارئ استطاعوا محاصرة الحريق. وتجري شرطة المدينة في الوقت الراهن التحقيق في ملابسات الحادثة.

وقد أفاد ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية بأن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مركز أمراض القلب بلغ 120 شخصا.

المصدر: نوفوستي