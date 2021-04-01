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عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

أخبار روسيا

عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا
Sputnik Ramil Sitdikov
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أكدت سلطات موسكو أن عدد فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في العاصمة الروسية لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ20 مليونا.

وشدد مجمع التنمية الاجتماعية في موسكو، في بيان منشور على موقع عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، على أن الفحص الجماعي النوعي لا يزال جزءا لا يتجزأ من الصراع ضد الجائحة، على الرغم من أن الوضع أصبح حاليا أقل توترا.

ويمكن لسكان موسكو اليوم الخضوع لفحص PCR أو فحص المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط (ELISA) مجانا للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

ويخضع لفحوصات كورونا بشكل إلزامي كل من تظهر لديه أعراض العدوى الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي والمصابون بالالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذوي المصابين بكورونا.

المصدر: RT

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