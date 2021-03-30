بيسكوف يكشف عن هواية بوتين الرئيسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الهواية الرئيسية للرئيس فلاديمير بوتين، هي المطالعة وقراءة الكتب والمذكرات التاريخية.

وذكر بيسكوف، أن الرئيس بوتين، يفضل بشكل خاص، قراءة الكتب وخاصة المذكرات التاريخية.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة صحفية، أن بوتين يشترك في الصحف، ويطالع التي تصل منها إلى الكرملين ومقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو بريف العاصمة.

ونوه بيسكوف، بأن الصحف موجودة دائما، في الطائرة الرئاسية لأن الرئيس غالبا ما يتصفحها، عند التنقل جوا. وبالإضافة إلى ذلك، يطالع الرئيس بوتين، موجز الصحف والمجلات. ويتابع الرئيس بوتين، كذلك قنوات التلفزيون الألمانية، والناطقة بالإنجليزية.

المصدر: نوفوستي