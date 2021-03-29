موسكو: كندا فرضت عقوبات على شخصيتين و4 شركات روسية وأوكرانية

أعلنت موسكو الاثنين، أن الحكومة الكندية فرضت عقوبات على شخصيتين و4 شركات من روسيا وأوكرانيا في إطار العقوبات على عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وأشارت وزارة الخارجية الكندية في بيانها، إلى أن "العقوبات تشمل ألكسندر جانوف وليونيد ريغينكين وشركات "لينبرومترانس برويكت"، وإدارة إنشاء خط سكة حديد "بيركاكيت - تومموت - ياقوتسك".

وأضافت: "هذه الإجراءات الإضافية تتماشى مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكذلك بالتنسيق مع أستراليا، وتضاف إلى العقوبات المفروضة سابقا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية الأسبوع الماضي، فرض عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين الروس على خلفية مزاعم تدهور حالة حقوق الإنسان في روسيا.

وشملت العقوبات 9 مسؤولين ضالعين وفقا للسلطات الكندية، في عملية "التسميم" المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وملاحقته القضائية، بينهم مدير هيئة الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفدرالية للرقابة على تنفيذ العقوبات الجنائية ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي كيريينكو، والنائب العام إيغور كراسنوف.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن "موسكو تعتبر العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل كندا غير شرعية"، مؤكدا أن روسيا سترد عليها.

المصدر: "نوفوستي"