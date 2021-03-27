بوتين: بعد أن تلقيت اللقاح وضعت أمامي ميزان الحرارة تحسبا لأي طارئ

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بعد تلقيه لقاح كورونا، كان يستعد لأعراض سلبية محتملة، ووضع ميزان الحرارة على المنضدة أمامه "تحسبا لأي طارئ".

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "وضعت ميزان الحرارة على منضدة النوم الخاصة بي عندما خلدت إلى الفراش، تحسبا لأي طارئ".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن طبيبه الشخصي فقط هو الذي يعرف تفاصيل تطعيمه.

وقال: "بعد تشكل الأجسام المضادة لدي نتيجة التطعيم، سأوسّع جغرافيا رحلات عملي".

وتلقى الرئيس الروسي في الـ23 من مارس الجاري الجرعة الأولى من لقاح كورونا، الذي لم يعلن الكرملن عن نوعه، مؤكدا أنه أحد اللقاحات الروسية الثلاثة، التي تحظى جميعها بنفس الدرجة من الفعالية والسلامة.

المصدر: RT