ضمن فعاليات "ساعة الأرض".. أبرز معالم موسكو بلا إضاءة هذا المساء

تطفئ موسكو ومدن روسية أخرى مساء اليوم السبت الإضاءة لأبرز معالمها المعمارية لمدة ساعة، وذلك ضمن فعالية "ساعة الأرض" البيئية العالمية التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة.

وذكرت سلطات العاصمة الروسية أن من بين المواقع التي ستطفئ إضاءتها اعتبارا من الساعة الثامة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء اليوم، الكرملين ومتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء، والمسرح الكبير، وكتدرائية المسيح المخلص، وملعب "لوجنيكي"، وبرج "أوستانكيتنو" التلفزيوني ومقري مجلسي الدوما والاتحاد، إضافة إلى 13 حديقة عامة.

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وقررت مدينة بطرسبورغ إطفاء الإضاءة في 40 من أبرز معالمها، بينها متحف "الأرميتاج".

وتشجع هذه الحملة السنوية، الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات على إطفاء الأنوار لمدة ساعة بهدف تسليط الضوء على محنة كوكبنا المناخية، ورفع الوعي إزاء الحاجة للاستخدام المستدام للطاقة، كذلك المطالبة باتخاذ إجراءات لوقف الأسباب المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري.

وتطورت "ساعة الأرض" بعد أن كانت حدثا رمزيا صغيرا لدى انطلاقها من سيدني عام 2007، لتصبح اليوم حملة عالمية ضخمة بأبعاد احتفالية، يشارك فيها، حسب تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة، أكثر من مليار شخص، وذلك من خلال إطفاء الضوء والأجهزة الكهربائية المنزلية لمدة ساعة في بيوتهم.

وتجري "ساعة الأرض" في روسيا منذ عام 2009 بمشاركة ما بين 16 و20 مليون شخص، حسب منظمي الحملة.

المصدر: وكالات