 
مباشر
عاجل
بايدن: سيكون من الصعب الالتزام بسحب القوات من أفغانستان في الموعد المحدد

مفوضية حقوق الطفل الروسية تعلن عودة آخر القاصرين من السجون العراقية

أخبار روسيا

مفوضية حقوق الطفل الروسية تعلن عودة آخر القاصرين من السجون العراقية
Reuters
اطفال روس في سوريا والعراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1kp

أعلنت الدائرة الصحفية لمفوضية حقوق الطفل في روسيا عن إتمام إعادة جميع أبناء مقاتلي التنظيمات الإرهابية الروس من سجون العراق.

وجاء في بيان المفوضية الروسية: "أعلنت آنا كوزنتسوفا رئيسة المفوضية أنه اكتملت إعادة القاصرين من السجون العراقية، ولا توجد معلومات عن وجود أطفال روس هناك سواهم".

وبدأ العمل على إعادة القاصرين الروس من العراق وسوريا إلى روسيا في صيف عام 2017.

وأعيد 274 طفلا إلى روسيا من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، حيث تم إعادة 122 من العراق و152 من سوريا.

يذكر أن السلطات الروسية تبذل على مدار السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لإعادة الأطفال الروس، الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا