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اعتقال أحد عناصر عصابة باساييف الإرهابية في موسكو

أخبار روسيا

اعتقال أحد عناصر عصابة باساييف الإرهابية في موسكو
Sputnik
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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن رجاله تمكنوا في موسكو، من اعتقال أحد الإرهابيين السابقين كان ينتمي إلى عصابة شاميل باساييف.

وذكر مصدر في المخابرات الروسية، أن الموقوف واسمه هيرمان أربينين، شارك في الهجوم الذي وقع في الشيشان عام 2000، واستهدف مجموعة من فرقة بيسكوف للإنزال الجوي.

وأكد المصدر، أنه سيتم توجيه ضده تهمة "المشاركة في عصابة مسلحة، والتمرد المسلح، والتعدي على رجال الأمن ومؤسسات".

وشدد المصدر، على أن المخابرات الروسية، ستواصل البحث عن المشاركين الآخرين في الهجوم ضد المظليين الروس في الشيشان. وقال: "سينال العقاب الصارم، كل الإرهابيين أينما كانوا".

في عام 2000، دخلت السرية السادسة التابعة للفرقة 76 من قوات الإنزال الجوي الروسية، في قتال شرس في منطقة شاتوي بالشيشان، ضد مرتزقة باساييف وخطاب، المتفوقة عليها بالعدد -90 عسكريا من الجيش الروسي ضد 2500 إرهابي. وأسفرت المعركة عن مقتل 84 عنصرا من المظليين.

المصدر: نوفوستي

 

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