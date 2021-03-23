الدفاع الروسية: مقتل 3 من أفراد طاقم قاذفة "تو-22 أم 3" جراء حادث فني في مطار بمقاطعة كالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 3 من أفراد طاقم قاذفة "تو-22 أم 3" نتيجة حادث فني وقع في مطار بمقاطعة كالوغا وسط الجزء الأوروبي من روسيا.

وأوضحت الوزارة أنه خلال تجهيز القاذفة للإقلاع في المطار حدث عطل في عمل المقاعد القاذفة لحالات الطوارئ، الأمر الذي أدى إلى مصرع العسكريين الثلاثة بسبب سقوطهم على الأرض من علو مرتفع قبل فتح مظلاتهم.

فيما قال مصدر طبي محلي وكالة "تاس" الإخبارية الروسية إن أحد أفراد الطاقم نجا في الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

المصدر: وكالات روسية