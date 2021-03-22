مصرع طفلة جراء انهيار ثلجي شمال غربي روسيا

أكدت السلطات الروسية، مساء اليوم الاثنين، مصرع طفلة في الـ13 من عمرها نتيجة انهيار ثلجي وقع في منطقة جبلية بمحافظة مورمانسك شمال غربي البلاد.

وقال مسؤول محلي بلجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية إن طفلة من مواليد 2008، تم انتشالها من تحت الثلوج توفيت بعد فشل جهود إنقاذها.

وفي وقت سابق أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية بأن مجموعة سياحية من مدينة سان بطرسبورغ أخبرت في الساعة 18:00 مساء اليوم بوقوع قاصر تحت الثلوج نتيجة انهيار ثلجي وقع بالقرب من بلدة إيماندرا. وذكر المصدر أن المجموعة السياحية تتكون من 16 شخصا بينهم 13 طفلا.

وأضاف أن 53 منقذا و18 آلية من المعدات المتخصصة تم إرسالها إلى مكان الحادث.

وذكر المصدر نفسه أن المجموعة اتبعت مسارا في المنطقة الجبلية غير المسار الآمن الذي أعلنته سابقا والذي كان مجهزا لتفادي خطر الانهيارات الثلجية.

المصدر: وكالات روسية