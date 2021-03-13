لمخالفتهم الأنظمة الوبائية..شرطة موسكو توقف 200 شخص خلال "منتدى أعضاء مجالس البلديات"

أوقفت الشرطة الروسية 200 شخص شاركوا في "منتدى أعضاء مجالس البلديات" الذي نظمته في أحد فنادق العاصمة موسكو منظمة "روسيا المنفتحة".

ووصل عناصر الشرطة اليوم السبت إلى الفندق الذي نظم فيه المنتدى، وقاطعوه وطالبوا المشاركين فيه (منهم أعضاء معارضون في بلديات مدن مختلفة) بمغادرة المبنى ثم ألقوا القبض على جميع الحاضرين باستثناء ممثلي وسائل الإعلام الذين كانت بحوزتهم بطاقة صحفية.

وأعلنت إدارة وزارة الداخلية الروسية في موسكو، في بيان لها، أن "مجموعة من الأشخاص الممثلين عن منظمة اجتماعية حاولوا تنظيم فعالية شعبية مخالفين المتطلبات الوبائية القائمة"، مشيرة إلى غياب وسائل الحماية الشخصية لدى جزء ملموس من المشاركين.

كما لفت البيان إلى أن عناصر الأمن "اكتشفوا بين المشاركين أعضاء في منظمة تم تصنيفها بأنها غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية"، مضيفا أن أفراد الشرطة "تصدوا لتصرفات مخالفة للقانون" وتم نقل نحو 200 شخص إلى مراكز الشرطة والتحقيق لا يزال جاريا في الموضوع.

وأسست منظمة "روسيا المنفتحة" من قبل رجل الأعمال الروسي المقيم في الخارج ميخائيل خودوركوفسكي الذي أمضى 10 سنوات (2003-2013) في السجن بتهمة الاختلاس.

المصدر: RT + كوميرسانت