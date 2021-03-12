روسيا.. 486 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والإصابات تحت الـ10 آلاف لليوم الرابع

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الرابع على التوالي تحت عتبة الـ10 آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 9794 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9270 إصابة في اليوم السابق).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1610 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (957 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 486 حالة وفاة (مقابل 459 وفاة أمس)، فيما تماثل 13496 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و370617 إصابة مؤكدة منها 91220 حالة وفاة و306368 حالة نشطة وثلاثة ملايين و973029 حالة شفاء.

المصدر: RT