اضطرابات واسعة بخدمة الإنترنت في روسيا

واجه العديد من مستخدمي الإنترنت في روسيا اليوم الخميس مشاكل واسعة النطاق في الوصول إلى الشبكة العالمية.

وطالت هذه الاضطرابات، خاصة في وقت سابق من اليوم، مواقع عدد من المؤسسات الحكومية في روسيا، منها الكرملين، ومجلسا الدوما والاتحاد، ولجنة التحقيقات المركزية، ووزارات التنمية الاقتصادية والداخلية والصناعة والتجارة، ومجلس الأمن، بالإضافة إلى الهيئة الفدرالية المعنية بالرقابة في مجال المواصلات والتكنولوجيات الإعلامية والتواصل الاجتماعي "روس كوم نادزور".

وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن سبب هذه الاضطرابات يعود إلى خلل في أجهزة أكبر شركة اتصالات في البلاد "روستيليكوم" ("روس للاتصالات")، ولا علاقة لها بقرار "روس كوم نادزور" إبطاء عمل موقع "تويتر" الأمريكي للتواصل الاجتماعي في البلاد اعتبارا من اليوم.

وحسب بيانات موقع Downdetector، قدم نحو 800 شخصا على الأقل من مستخدمي "روستيليكوم" في أكبر مدن البلاد شكاوى بشأن هذه المشاكل، مشيرا إلى أن 93% من المستخدمين فشلوا في دخول الإنترنت إطلاقا.

وأعلنت "روستيليكوم" بعد ظهر اليوم، أنها تمكنت من معالجة هذه المشاكل، وتدرس سبب الخلل لمنع تكراره في المستقبل.

وذكّر بعض المراقبين بأن هذه التطورات تأتي بعد يومين من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مفاده أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات سيبرانية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على شبكات إلكترونية مرتبطة بالحكومة الروسية، بدعوى الرد على الهجوم واسع النطاق الذي استهدف الولايات المتحدة العام الماضي.

المصدر: تاس + نوفوستي