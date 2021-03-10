"ميغ-31" روسية تعترض "طائرة معادية" على ارتفاع شاهق فوق القطب الشمالي (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق اعتراض مقاتلة "ميغ-31" أثناء التدريبات في القطب الشمالي طائرة "عدو محتمل" حاولت اختراق المجال الجوي على ارتفاعات عالية وبسرعة تفوق سرعة الصوت.

ونفذت المقاتلة الروسية "ميغ-31" عملية اعتراض لمقاتلات "عدو افتراضي" في إطار التدريبات التي يقوم بها أسطول المحيط الهادئ للطيران البحري، الذي يعمل على الدفاع وحماية أجواء منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي.

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق اعتراض مقاتلة "ميغ-31" أثناء التدريبات في القطب الشمالي طائرة "عدو محتمل" حاولت اختراق المجال الجوي على ارتفاعات عالية وبسرعة تفوق سرعة الصوت.https://t.co/vRn03iWm3Y#الجيش_الروسي#ميغ_1pic.twitter.com/xCwhETSwRS — RTARABIC (@RTarabic) March 10, 2021

المصدر: نوفوستي