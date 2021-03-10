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"ميغ-31" روسية تعترض "طائرة معادية" على ارتفاع شاهق فوق القطب الشمالي (فيديو)

أخبار روسيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق اعتراض مقاتلة "ميغ-31" أثناء التدريبات في القطب الشمالي طائرة "عدو محتمل" حاولت اختراق المجال الجوي على ارتفاعات عالية وبسرعة تفوق سرعة الصوت.

ونفذت المقاتلة الروسية "ميغ-31" عملية اعتراض لمقاتلات "عدو افتراضي" في إطار التدريبات التي يقوم بها أسطول المحيط الهادئ للطيران البحري، الذي يعمل على الدفاع وحماية أجواء منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: نوفوستي

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