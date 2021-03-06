إصابة مساعد بوتين بـ"كوفيد-19"

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، عن تشخيص إصابة، مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين أثناء اجتماع خاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقاطعة كيميروفو بجنوب شرقي سيبيريا، متحدثا عن أوريشكين الذي كان يتولى حتى يناير 2020 منصب وزير التنمية الاقتصادية، قال: "للأسف أصيب أوريشكين بفيروس كورونا، وبهذه المناسبة بودي أن أتمنى له الشفاء العاجل، وهو على اتصال معنا".

وسبق أن أصيب عدد من كبار المسؤولين في روسيا، على رأسهم رئيس الحكومة ميشوستين نفسه، بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ولم يخضع الرئيس الروسي بوتين حتى الآن للتطعيم ضد كورونا.

المصدر: إنترفاكس