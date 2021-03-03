موسكو تحضر ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تحضر للرد على العقوبات الأخيرة المفروضة من قبل الولايات المتحدة بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وقالت زاخاروفا في بث لقناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "يمكنكم أن تكونوا هادئين بهذا الصدد. سيكون هناك رد. ويتم العمل عليه حاليا".

وأشارت إلى "أنها (الولايات المتحدة) قد تلقت إجراءاتنا المضادة ولذلك يبدو لكم الكثير رمزيا وخاصة ما تعمله (الولايات المتحدة) تجاهنا".

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عقوبات على 4 مواطنين روس بسبب اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني. وفورا بعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بالتهمة النفسها. وتضم قائمة عقوباتها الجديدة 14 منظمة وسببها الرئيسي هو ما يسمى "إنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية".

المصدر: نوفوستي