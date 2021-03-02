في عيد ميلاده التسعين.. غورباتشوف يتحدث عن أول لقاء مع زوجة المستقبل

كشف الرئيس الأول والأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، كيف التقى أول مرة مع رايسا مكسيموفنا، التي أصبحت لاحقا زوجته.

وذكر أن اللقاء، جرى خلال حفلة رقص، ولكن الجانبين، تظاهرا بعد ذلك أنهما غير مهتمين ببعضهما البعض.

وأضاف غورباتشوف، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده التسعين: "حدث ذلك خلال الرقص. نظرت إليها، ولكنها تظاهرت كما لو أنني لم أكن هناك على الإطلاق، لم تظهر أي اهتمام. حاولت جاهدا أن أتظاهر بعدم اهتمامي. ولكن في الحقيقة حدث شيء ما. هذا كان الحب من أول نظرة".

وشدد غورباتشوف، على أنه رغب لاحقا على الدوام بمقابلة رايسا مكسيموفنا.

وذكر أن هذا اللقاء حدث، وفي أحد الأيام جلسنا وتحدثنا طوال الليل واتفقنا على العيش معا حتى النهاية".

المصدر: نوفوستي