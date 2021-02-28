 اختراق حساب برلماني روسي على "تويتر"

قال رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما الروسي ألكسندر خينشتاين، اليوم الأحد، إن حسابه على "تويتر"، تعرض للاختراق.

وذكّر البرلماني الروسي، المستخدمين، بضرورة تغيير كلمات المرور بشكل أكثر.

وأضاف خينشتاين: "مباشرة بعد زملائي - تم اختراق حسابي. وكتب المتسللون تغريدة خبيثة ومسيئة باسمي – المجد للرب، تغريدة واحدة فقط".

Вслед за коллегами - и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени - слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) February 28, 2021

وتابع عضو مجلس الدوما القول: "للأسف، هناك جانب سلبي للحياة على الإنترنت. أجل، يجب تغيير كلمات المرور في كثير من الأحيان".

في يوم السبت الماضي، أعلن سيرغي نيفيروف، رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، عن اختراق حسابه على "فيسبوك".

المصدر: نوفوستي