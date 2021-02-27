سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا يضعون الزهور في موقع مقتل المعارض الروسي نيمتسوف وسط موسكو

وضع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا لدى موسكو، اليوم السبت، الزهور في موقع مقتل السياسي الروسي المعارض بوريس نيمتسوف وسط العاصمة الروسية.

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وكتبت ريبيكا روس، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، على حسابها في "تويتر": "انضم السفير (جون) سوليفان إلى نظرائه بمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال بوريس نيمتسوف، السياسي الروس الذي وهب نفسه للنضال من أجل مستقبل أفضل لوطنه وأبنائه".

من جانبها قالت سفارة البريطانية أن نيمتسوف كان "موضع احترام وتقدير الجميع في بريطانيا بسبب عمله على تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا"، فيما ذكر سفير لاتفيا في موسكو "أنه كان من الشرف له إحياء ذكرى السياسي الروسي مع غيره من الدبلوماسيين الأجانب".

وقتل بوريس نيمتسوف، الذي شغل في تسعينيات القرن الماضي عددا من المناصب الحكومية قبل أن يصبح أحد رموز المعارضة، رميا بالرصاص أثناء مروره بأحد الجسور عبر نهر موسكو قرب الكرملين، في 27 فبراير 2015.

وفي يناير 2016، أعلنت لجنة التحقيقات عن كشف الجريمة المرتكبة من قبل "مجموعة من الأشخاص على أساس اتفاق مسبق لدوافع الارتزاق أو مقابل أجر". ووجه الاتهام باغتيال السياسي إلى خمسة أشخاص إضافة إلى اعتقال شخص آخر غيابيا وإعلانه مطلوبا من قبل القضاء بصفته عقلا مدبرا محتملا للجريمة.

المصدر: Lenta.ru