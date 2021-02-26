حادثة جديدة في سجل "بوينغ 777" وهذه المرة في موسكو

ذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر، أن طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت تنقل أمتعة المسافرين في رحلة من هونغ كونغ إلى مدريد، هبطت اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو.

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وأفيد بأن الطائرة أثناء رحلتها إلى مدريد، أبلغ ربانها عن عطل في إحدى قنوات التحكم في المحرك الأيسر، وبالعلاقة مع ذلك، طلب إذنا للهبوط الاضطراري، الذي جرى بسلام ومن دون وقوع إصابات.

وكانت طائرة ركاب "بوينغ 777" من نفس الطراز قد نفذت هبوطا اضطراريا قي 21 فبراير بمطار دنفر، بولاية كولورادو الأمريكية بعد أن اشتعلت النيران أثناء الرحلة في أحد محركاتها، كما سقطت أجزاء من الغلاف الخارجي على مباني سكنية، وملعب لكرة القدم.

وأوصت شركة بوينغ بوقف رحلات طائرات "777" التي تعمل بمحركات برات آند ويتني 4000-112، واتبعت المملكة المتحدة التوصية وقامت بتعليق تشغيل هذه الطائرات.

وقال رئيس مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، روبرت ساموالت، إن "التعب المعدني" يمكن أن يكون سبب حادثة طائرة "بوينغ 777" في 21 فبراير.

المصدر: إنترفاكس