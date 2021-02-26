انفجار يهز أسفل مبنى سكني في وسط روسيا

وقع انفجار يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز، صباح اليوم الجمعة، في مقهى ملحق بالطابق السفلي لمبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة نيجني نوفغورود وسط روسيا.

وحسب السلطات المحلية، فإن مرافق المقهى انهارت جراء الانفجار كما اندلع حريق في موقع الحادث.

وتسبب الانفجار في إصابة شخصين، مع احتمال بقاء شخص آخر تحت الأنقاض، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتواجدة قرب الموقع.

وذكرت هيئة الطوارئ المحلية أن عملية البحث والإنقاذ في الموقع مستمرة، فيما بدأت أيضا عملية إجلاء سكان المبنى.

Нижний Новгород, взрыв газа в кафе. pic.twitter.com/hKG3KHj1KU — Александр Невский (@zidan_alex) February 26, 2021

المصدر: وكالات