دبلوماسيون روس يعودون من كوريا الشمالية سيرا على الأقدام

استغرقت عودة 8 دبلوماسيين روس من كوريا الشمالية إلى وطنهم، أكثر من 32 ساعة بالقطار بالإضافة إلى أنهم اضطروا لدفع عربة البضائع لمسافة كيلومتر بسبب جائحة كورونا.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن "الدبلوماسيين الروس وأفراد أسرهم غادروا المنطقة على النحو التالي، وذلك لعدم توفر وسيلة نقل بسبب الوباء، وأن عليك عبور الحدود سيرا على الأقدام، ودفع حقائبك وأشيائك أمامك".

وأضافت: "الرحلة كانت 32 ساعة بالقطار، وساعتين بالحافلة، والمشي إلى الجانب الروسي".

وتابعت: "بالنسبة للمرحلة الأخيرة، كان من الضروري وضع عربة على القضبان، ودفعها على طول السكة الحديد لأكثر من كيلومتر، بسبب الحدود المغلقة".

وقام زملاؤهم من وزارة الخارجية الروسية بنقل الدبلوماسيين وعوائلهم إلى مطار فلاديفوستوك.

المصدر: RT