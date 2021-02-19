روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الرابع على التوالي تحت عتبة الـ14 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 13433 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 13447 إصابة أمس الخميس)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.9% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1972 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1087 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 470 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 480 وفاة في اليوم السابق) فيما تماثل 18637 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و139031 إصابة مؤكدة منها 82396 حالة وفاة و376686 حالة نشطة وثلاثة ملايين و679949 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 108.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 374 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 604 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT