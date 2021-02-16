خبراء روس يؤكدون فعالية لقاحي "سبوتنيك V" و"أبي فاك كورونا" في مكافحة السلالة البريطانية

أكد خبراء من مركز "فيكتور" الروسي للأبحاث الطبية فعالية لقاحي "سبوتنيك V" و"أبي فاك كورونا" المطورين محليا في مكافحة السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

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وأشار بيان صدر عن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدراسة المقارنة التي أجراها خبراء مركز "فيكتور"، باستخدام العينات المصلية المأخوذة من أشخاص تم تطعيمهم بلقاحي "سبوتنيك V" و"أبي فاك كورونا"، والمحتوية على الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، أظهرت أن كلا اللقاحين يوفران المفعول الوقائي من النسخة العادية من الفيروس ومن سلالته البريطانية على حد سواء.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه سابقا الحكومة بدراسة مدى فعالية اللقاحات الروسية في مكافحة سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: تاس