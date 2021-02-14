روغوزين يستعرض مهارته في قيادة المروحيات

استعرض مدير عام شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين مهاراته في مجال قيادة الطائرات المروحية، وقام اليوم بقيادة مروحية إلى "بلدة النجوم".

ويعتزم روغوزين، التوجه إلى مطار بايكونور الفضائي. وكتب في قناته على "تيليغرام": "بالمروحية إلى بلدة النجوم. ومن ثم من مطار تشكالوفسكي إلى بايكونور. للأسف لا يمكن الطيران إلى بايكونور بالمروحية".

وفي الفيديو المرفق، ظهر روغوزين وهو يجلس في المروحية بمقعد الطيار الثاني.

ومن المعروف، أن مدير عام "روس كوسموس"، يملك رخصة قيادة طائرة هليكوبتر.

المصدر: تاس