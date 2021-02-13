موسكو تغرق في الثلج

يستمر تساقط الثلوج في موسكو لليوم الثالث على التوالي، ما عرقل إلى حد كبير حركة السيارات وأدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطارات المدينة.

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وسجل مكتب الأرصاد الجوية بموسكو هطول ما يعادل 15 ملم من الثلوج خلال الليلة الماضية، ليصل الرقم إلى 24 ملم منذ بداية الهطول الثلجي الأخير، وهو ما يمثل 65% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير.

وحسب الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع الغطاء الثلجي في العاصمة يتراوح بين 40 و50 سم.

ويلامس مستوى ازدحام الطرق 10 درجات وهو الحد الأقصى للمقياس. وتقوم أكثر من 13 قطعة من الآليات والمركبات المتخصصة بتنظيف الشوارع وأفنية المباني من الثلج، وتقول السلطات إن إكمال هذه المهمة سيتطلب ثلاثة أيام على الأقل.

В Москве Сильнейший Снегопад за последние 50 лет.Город встал. Ходить невозможно. Пробки на дорогах 10 из 10. По прогнозам синоптиков осадки прекратятся только к вечеру воскресенья.

Ночная Москва сегодня и вид из окна❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/bohMacUZxE — tat.bondare2012 🇷🇺 (@bondare2012) February 13, 2021

Вот так выглядит Москва этим субботним утром. Нетипично сильный для столицы снегопад побил рекорд 1973 года – выпало уже 65% месячной нормы осадков. pic.twitter.com/TAKrPKx5eb — TVC News (@tvcplus) February 13, 2021

Собакам в кайф такой снег, ул. Нагорная 😁

* видео из паблика Москва-новости pic.twitter.com/6uqX1O2UHF — Зеркальный цветок (@mirror_flower17) February 13, 2021

ومن المتوقع أن يتوقف أو يخف هطول الثلوج بحلول مساء السبت أو الأحد.

المصدر: وكالات