مسؤول في القرم: على تركيا ترك أحلامها بشأن جنوب روسيا

علق مسؤول برلماني في شبه جزيرة القرم الروسية على نشر التلفزيون التركي خريطة تتنبأ بتوسيع أنقرة نفوذها في العالم حتى عام 2050 إلى أجزاء واسعة من جنوب روسيا منها القرم نفسها.

وصرح رئيس لجنة الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية القرم، يوري غيمبيل، لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "يبدو أنه أمر سخيف ويشبه جزءا من مؤلف خيالي علمي. يمكن فقط أن ننصح تركيا بترك أحلامها بشأن الأراضي الروسية، لأنها تواجه خطر تقويض سلامتها بسبب طموحاتها المفرطة".

وقال المسؤول البرلماني إن تركيا كانت تولي اهتماما نشطا بالقرم، وأطلقت أنشطة دعائية ومالية مكثفة هناك خلال فترة تبعية شبه الجزيرة لأوكرانيا.

وتابع: "لكن الآن أصبحت القرم جزءا من روسيا قانونيا. روسيا ليست أوكرانيا ومثل هذه الألعاب وراء الكواليس معها لن تمر".

المصدر: نوفوستي