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انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

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انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا
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أفادت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الجمعة بوقوع انفجار قوي في أحد المركز التجارية في فلادي قفقاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة جنوبي البلاد.

ونقلت تقارير عن مصادر في هيئات الطوارئ أن الانفجار الذي نجم، حسب المعلومات الأولية، عن تسرب للغاز، دمر المبنى بشكل كامل وأسفر عن وقوع إصابات.

وقالت السلطات المحلية إن عددا من الأشخاص ربما كانوا داخل المركز التجاري لحظة الانفجار، وقد يكون أحدهم، وهو حارس المبنى، عالقا تحت الأنقاض.

ويقوم رجال الطوارئ بإزالة الأنقاض والبحث عن المصابين المحتملين.

وفي وقت لاحق ذكرت هيئة الطوارئ المحلية، أنه تم انتشال الحارس سالما من تحت أنقاض المبنى.

المصدر: وكالات أنباء روسية

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