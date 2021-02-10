الدوما الروسي يتبنى مشروع قانون لتشديد العقوبة على تمجيد النازية

تبنى مجلس الدوما يوم الأربعاء مشروع قانون في القراءة الأولى، ينص على تشديد عقوبة تمجيد النازية على شبكة الإنترنت.

وبموجب هذا القانون الجنائي سيتم تشديد العقوبات على "تمجيد النازية" عبر وسائل الإعلام، وخاصة إنكار الحقائق التي أكدها حكم محكمة نورمبرغ، وتبرير الجرائم المشار إليها فيه ونشر معلومات كاذبة عمدا حول أنشطة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

ونص مشروع القانون على رفع الغرامة بحق مرتكبي هذه الجرائم من 100 ألف روبل إلى 500 ألف روبل، وفرض العمل الإلزامي لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو السجن لنفس الفترة مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت نائب رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفا، التي اقترحت مشروع القانون: "نرى أن هناك هجوما عدوانيا على الحقيقة بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية، وله طابع معاد لروسيا، أولا وقبل كل شيء".

المصدر: "تاس"