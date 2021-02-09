الكرملين يعلق على تقرير "رويترز" حول تخصيص دعم اجتماعي لامتصاص "غضب الشارع"

نفى الكرملين صحة ما جاء في تقرير إعلامي زعم أن سلطات روسيا تخطط لتخصيص 500 مليار روبل للدعم الاجتماعي، وذلك على خلفية التظاهرات الأخيرة، وكذلك الانتخابات البرلمانية الخريف المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تقرير بهذا الشأن لوكالة "رويترز": "أقول لكم.. هذا ليس صحيحا. هذه معلومة غير صحيحة من رويترز".

وفي وقت سابق تحدثت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لم تسمها أن السلطات الروسية تدرس تخصيص حزمة إنفاق اجتماعي جديدة بقيمة 6.7 مليار دولار على الأقل، للحد من استياء الناس، قبل انتخابات الخريف.

كما ذكرت الوكالة أن متحدثا باسم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، نفى علمه على الفور بهذه المعلومات، فيما امتنع الكرملين عن التعليق على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المدن الروسية شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات غير مرخصة، وذلك احتجاجا على اعتقال الناشط، أليكسي نافالني، نظرا لأنه مطلوب للقضاء.

المصدر: انترفاكس + رويترز