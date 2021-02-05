موسكو تشهد الأسبوع المقبل بردا قارسا غير مسبوق

سيواجه سكان موسكو الأسبوع المقبل صقيعا قارسا وبردا شديدا غير مسبوق لم تشهده العاصمة الروسية منذ 10 أعوام.

أفاد بذلك الأخصائي في مركز "فوبوس" الروسي للطقس، يفغيني تشكوفيتس، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن المنطقة سيضربها يومي الاثنين والثلاثاء الإعصار الاسكندنافي والرياح الشمالية، ما سيسبب انخفاضا في درجة الحرارة إلى 21 – 26 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و15 – 20 درجة مئوية تحت الصفر نهارا.

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وقد تنخفض درجة الحرارة في بعض مناطق محافظة موسكو إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر. وسيصل البرد الثلاثاء قعره العميق حيث سيشتد الصقيع حتى 20 - 30 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و16 – 21 درجة مئوية نهارا.

وقال تشكوفيتس:" إن هذا البرد غير عادي وإنه يفوق معدلات مطلع فبراير بـ 15 – 20 درجة مئوية". وأضاف قائلا إن درجة الحرارة تبدأ في الانخفاض يوم الجمعة حيث تنزل إلى 15 – 20 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و12 – 17 درجة مئوية تحت الصفر نهار السبت. ولم يستبعد الأخصائي تساقط الثلوج في بعض المناطق.

المصدر: نوفوستي