روسيا.. مصرع 3 شرطة بحادث مرور في القرم

لقى ثلاثة من أفراد الشرطة مصرعهم اليوم الثلاثاء بحادث مروري وقع في جمهورية القرم الروسية.

وأفادت أجهزة الأمن المحلية في بيان لها بأن سيارة خرجت إلى الجانب المعاكس من الطريق لدى محاولة سائقها تجنب عقبة، ما أسفر عن اصطدامها وجها لوجه بسيارة شرطة كانت تقل أربعة من رجال الأمن ومواطنا.

وأوضحت أجهزة أمن القرم أن ثلاثة من الشرطة لقوا حتفهم في مكان الحادث وتم نقل شرطي واحد ومواطن إلى المستشفى، مضيفة أن سائق السيارة المصطدمة بسيارة الشرطة وراكبها أصيبا بجروح.

وباشرت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: RT