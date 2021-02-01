مدفيديف: لدينا إمكانيات لتشغيل الجزء الروسي من الإنترنت (Runet) بشكل مستقل لكن لن ندفع بهذا الاتجاه

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا تمتلك القدرة التقنية لضمان تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت (Runet) بشكل مستقل، لكن لا أحد يرغب بدفع الأمور إلى هذا الحد.

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "كل شيء جاهز للقيام بذلك من الناحية الفنية، وتم اتخاذ كل القرارات في هذا المجال من الناحية التشريعية. ولكنني أوكد مجددا، نحن لا نرغب بذلك".

وذكر مدفيديف أن تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت ما هو إلا خطة احتياطية في حال تم فصل روسيا عن الشبكة العالمية.

وأشار مدفيديف، إلى أن الحق الاستثنائي في إدارة الإنترنت، موجود لدى الولايات المتحدة. وقال: "إذا خطر في بال أحد هناك، فصل روسيا عن الشبكة العالمية، فلدينا توجد خطة عمل لهذه الحالة".

وأعاد مدفيديف إلى الأذهان، الحديث المستمر عن فصل روسيا عن النظام الدولي لنقل المعلومات وتنفيذ المدفوعات بين المصارف SWIFT. وقال: "يقومون بترويعنا باستمرار بهذا الأمر. وهو ما دفعنا لإنشاء نظام خاص بنا لنقل المعلومات، تحسبا من الحالات الطارئة. ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الإنترنت".

المصدر: تاس