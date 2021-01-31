بعد قصيدة تنتقد المتظاهرين في موسكو.. "تويتر" يحجب حساب ممثل روسي

قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحجب حساب الممثل وكاتب السيناريو والمنتج الروسي المعروف سيميون سليباكوف.

ولدى محاولة الدخول إلى صفحة هذا المستخدم، تظهر عبارة: "الحساب معلق".

وخلال ذلك، تذكر إدارة "تويتر"، أنها تحظر الحسابات التي تنتهك قواعد هذه الشبكة.

ولا يزال سبب هذا الإغلاق بالضبط غامضا ومجهولا.

في وقت سابق، نشر سليباكوف أبيات شعرية، انتقد عبرها المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة التي جرت مؤخرا في عدة مدن روسية، وخاصة محاولات إشراك الأطفال والقاصرين فيها.

وبعد ذلك، تعرض سليباكوف لموجة من الانتقاد الحاد من مؤيدي الاحتجاجات، وتم وصفه بالمأجور الذي تلقى المال لقاء كتابة هذه القصيدة. وتعرض سليباكوف وكذلك عائلته، للتهديد بالعنف.

المصدر: نوفوستي