وصفة شوربة السمك من يلتسين

بمناسبة ذكرى مرور 90 عاما على ميلاد الرئيس الأول لروسيا بوريس يلتسين، والتي تصادف 1 فبراير، كشف المتحدث الأسبق باسمه سيرغي يسترجيمبسكي، بعض ذكرياته عن شخصية يلتسين وطبعه.

وقال يسترجيمبسكي في حوار مع وكالة "نوفوستي" إن الكثير من الذكريات التي حافظ عليها، تخص حياة الرئيس الأسبق خارج المشاهد الرسمية.

وقال: "كانت هناك لحظات صعبة عندما اضطررت لمد يد العون للرئيس، لكن كانت هناك أيضا لحظات ممتعة متعلقة بأوقات الراحة، عندما كان يلتسين مثلا يطبخ شوربة سمك "بجرمة" بعد جولة في صيد الأسماك.

وأوضح قائلا: "كان يلتسين يسحب قطعة حطب ملتهبة من النار ويغمسها في القدر، لتكتسبت الشوربة نكهة دخان من الجمرة.. هذه كانت وصفته".

Sputnik

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كما أشار يسترجيمبسكي إلى أن يلتسين كان يتسم بروح التنافسية، وكان "لا يطيق الخسارة" في أي مجال.

وقال في تقييمه لدور يلتسين في تاريخ روسيا: "لا أزال أعتقد أن يلتسين كان شخصية من العيار التاريخي حقا، وإن مثل هذه الشخصية بالضبط كانت تحتاج لها روسيا في تلك المرحلة.. نعم، لقد كانت تلك قفزة مؤلمة للبلاد وللعديد من الناس، وبطبيعة الحال، تم ارتكاب أخطاء. ومع ذلك، قلة من يجرؤ على الجزم أنه كان من الممكن تجنب مثل هذه الأخطاء في سياق هذا التحول الشامل للمجتمع"، في إشارة إلى فترة الانتقال الصعب من النظام الشيوعي إلى التعددية السياسية واقتصاد السوق.

وكان يلتسين رئيسا للبلاد من 10 يوليو عام 1991 حتى استقالته في 31 ديسمبر عام 1999، وتوفي في 23 أبريل عام 2007.

المصدر: "نوفوستي"