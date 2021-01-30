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اندلاع حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية

أخبار روسيا

اندلاع حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية
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حريق ضخم في شمال غرب موسكو
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نشب حريق ضخم، اليوم السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية.

ونقلت قناة "360" التلفزيونية عن المصدر إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

من جهتها ذكرت وزارة الطوارئ أن ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة.

وذكر المصدر إن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان تقع بالقرب من منطقة الحريق الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، مضيفا أن الحادث لم يسبب وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي

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