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عمدة موسكو: أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بكورونا

أخبار روسيا

عمدة موسكو: أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بكورونا
Sputnik
عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين
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أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن المناعة المكتسبة تستمر لفترة طويلة.

وقال لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "أكثر من نصف سكان موسكو أصيبوا بالمرض".

وأضاف: "في موسكو، تم تسجيل عودة الإصابة بالفيروس التاجي لدى 1% ممن تعافوا منه".

وتابع: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية لمرضى فيروس كورونا في العاصمة حتى موسم الخريف والشتاء القادمين".

وشدد على أن "المواطنين الذين عانوا من المرض يتسارعون إلى التلقيح ضد كورونا وهذا خطأ"، لافتا إلى أن المناعة المكتسبة ضد المرض تستمر لفترة طويلة.

المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"

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