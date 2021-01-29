بوتين يقرّ اتفاق تمديد معاهدة "ستارت 3" مع واشنطن

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، المعروفة بمعاهدة "ستارت 3" المبرمة بين البلدين في أبريل 2010.

وورد في بيان عن الكرملين: "اعتمد القانون الاتحادي من قبل مجلس الدوما في 27 يناير 2021، ووافق عليه مجلس الاتحاد في اليوم ذاته، وينص على تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات حتى الـ5 من فبراير 2026".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن "الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة لتمديد معاهدة "ستارت 3" تم بشروط موسكو".

وتضع المعاهدة حدودا ومستويات محدودة للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وأحكاما لتغطية ونشر وتفتيش وتحويل وإزالة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتنص على تدابير بناء الثقة وتبادل المعلومات، واستخدام الوسائل التقنية الوطنية للمراقبة والتعاون مع بلدان ثالثة.

كما تنص المعاهدة على أن "يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وخفض الصواريخ البالستية التي تحملها الغواصات والقاذفات الثقيلة، والاكتفاء بـ1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق ثابتة ومتحركة" لكل من الجانبين.

المصدر: RT