مسؤولة: نحو ربع الروس حصلوا على المناعة ضد كورونا وقد نتخلى عن الكمامات في 2021

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحقوق المستهلك آنا بوبوفا، أن ما يصل إلى ربع مواطني البلاد قد تشكلت لديهم حتى اليوم المناعة ضد فيروس كورونا.

وصرحت بوبوفا في حوار مع القناة الأولى اليوم الخميس بأن 20-25% من المواطنين يحملون حاليا الأجسام المضادة للفيروس، مشددة على ضرورة تطعيم كل من لم يصب حتى الآن.

وأكدت أن هناك أملا في التخلي عن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن المواطنين تعلموا العيش في ظروف تفشي الفيروس ويتلقون اللقاح تدريجيا.

وأشارت بوبوفا إلى أن تراجع وتيرة تفشي كورونا في الفترة الأخيرة سببه التزام الناس بالتوجيهات الصحية وبالطابع الموسمي الذي تتميز به جميع الفيروسات التاجية.

وذكرت أن هيئتها لم ترصد حتى الآن تفشي الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في روسيا، مؤكدة أن الكثير من الفحوص تجرى بهدف التأكد من عدم وصول هذه الطفرة إلى روسيا وتفشيها فيها.

المصدر: تاس