بالفيديو.. الشرطة توزع الكمامات على المتظاهرين في موسكو

نشرت الشرطة الروسية عناصر لها في موقع المظاهرة غير المرخص بها المؤيدة للناشط المعارض أليكسي نافالني، وسط العاصمة موسكو، لتوزيع الكمامات الطبية على المحتشدين.

ونشرت وسائل إعلام روسية لقطات تظهر فتيات من عناصر الشرطة يعرضن الكمامات على الناس في ساحة بوشكين، وسط العاصمة.

ويظهر أحد الفيديوهات سيدة مسنة تدعو عدة شباب إلى عدم ارتداء الكمامات التي تعرضها عليهم شرطية، وذلك بزعم أن الشرطة من خلال توزيع الكمامات "تجعل منهم عبيدا".

واعتقلت أجهزة الأمن الروسية عشرات الأشخاص على خلفية المظاهرات غير المرخص بها التي نظمت في مختلف مدن البلاد تلبية لنداء نافالني الذي اعتقل فور عودته إلى روسيا من ألمانيا، الأحد الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وحذرت السلطات الروسية مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة من تنظيم مظاهرات غير مرخص بها، اليوم السبت، وتوعدت منظمي هذه الحملات والمشاركين فيها بالملاحقة القانونية، وخاصة من يوجه الدعوات إلى التظاهر للقاصرين.

المصدر: "نوفوستي" + RT