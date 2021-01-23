مظاهرات غير مرخص بها في روسيا دعما لنافالني

يشهد عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

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وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخص بها، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في "فيسبوك" أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية.

وأفادت وكالة "تاس" بتعزيز الإجراءات الأمنية في ساحة بوشكين وسط موسكو، تحسبا لمظاهرة متوقعة، بما يشمل انتشار المزيد من قوات الأمن في الموقع ونصب حواجز حديدية.

في غضون ذلك، أكدت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسلها في مدينة كراسنويارسك أن أحد المتظاهرين جاء إلى الحملة بعلم المعارضة البيلاروسية الأحمر-الأبيض.

بدوره، دان زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زوغانوف، من يحرض الشباب على الخروج بحملات احتجاجية غير مرخص بها، وقال إن هؤلاء المحرضين بمثابة "الفاشيين" ووصف نافالني بأنه مستفز.

وحذرت السلطات الروسية في الأيام الأخيرة من تنظيم مظاهرات غير مرخص بها اليوم، متوعدة منظمي هذه الحملات والمشاركين فيها بالملاحقة القانونية، وخاصة من يوجه الدعوات إلى التظاهر للقاصرين.

ورفعت لجنة التحقيقات الروسية عدة دعاوى جنائية متعلقة بالتحريض على التظاهر غير المرخص به في الأيام الأخيرة.

بدوره، أعد النائب في مجلس الدوما، يفغيني مارتشينكو، مشروع قانون أيدته لجنة التحقيقات، وهو يقضي بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات على إشراك القاصرين في المظاهرات غير المرخص بها، وعشر سنوات على التحريض على الشغب، لكن الحكومة أعربت عن معارضتها لهذا التشريع.

المصدر: تاس + نوفوستي