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روسيا.. قتيلان جراء حادث بمنشأة نفطية في تتارستان

أخبار روسيا

روسيا.. قتيلان جراء حادث بمنشأة نفطية في تتارستان
Sputnik Grigory Prusenko
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أفادت وسائل إعلام روسية شبه رسمية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث بجروح بليغة جراء حادث وقع اليوم الجمعة في منشأة نفطية بجمهورية تتارستان.

وأكد مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "تاس" أن الحادث المأساوي حصل في موقع تابع لمؤسسة "الشركات النفطية الصغيرة في تترستان" في مقاطعة سارمان خلال اختبارات خزان تابع لمنظومة خاصة بصرف المياه، ما أدى إلى تدمير الخزان.

روسيا.. قتيلان جراء حادث بمنشأة نفطية في تتارستان

وأفادت وكالتا "نوفوستي" و"إنترفاكس" بأن انفجارا وقع في الموقع نتيجة للحادث، لكن نيابة الجمهورية أوضحت لـ"تاس" أن الخزان لم ينفجر بل تشقق.

المصدر: تاس + نوفوستي + إنترفاكس

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