السلطات الروسية تطالب "تيك توك" بإزالة الدعوات لمظاهرات غير مرخصة

وجهت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والإعلام "روس كوم نادزور" مذكرة لشركة "تيك توك"، تطالب فيها بإزالة المواد التي تدعو القاصرين للمشاركة في "فعاليات احتجاجية غير مرخصة".

وجاء في بيان الهيئة الروسية اليوم الأربعاء، أنه "بناء على طلب النيابة العامة الروسية، وجه إلى شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إخطار بضرورة إزالة المعلومات التي تتسبب بإشراك القاصرين في أعمال مخالفة للقانون".

وأوضحت أنه يجري الترويج للمواد الداعية لمشاركة القاصرين في فعاليات احتجاجية منافية للقانون.

وأضافت: "نطالب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المخالفة للقانون على منصة "تيك توك".

ودعت "روس كوم نادزور" كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المواد "الداعية لمشاركة القاصرين في الأعمال المخالفة للقانون والدعوات للمشاركة في مظاهرات غير مرخص لها".

المصدر: RT