"روسيا العادلة" يندمج مع حزبين آخرين

قال سيرغي ميرونوف زعيم "روسيا العادلة"، إن حزبه سيندمج مع حزبي "في سبيل الحقيقة" وحزب "وطنيو روسيا"، لتكوين حزب جديد تحت اسم "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة".

وذكر ميرونوف، اليوم، أنه سيكون للحزب الجديد رئيس واحد، ونائبان للرئيس.

وأضاف: "وأني لآمل أن يؤيد الزملاء ترشيحي لمنصب رئيس الحزب".

وتابع ميرونوف القول: "بالطبع، نحن نتوحد قبيل انتخابات مجلس الدوما. لكن مهمتنا هي أبعد من ذلك بكثير وأوسع نطاقا بكثير. نحن نبدأ توحيدا حقيقيا للجناح اليساري".

وتوقع ميرونوف، أن تحدث عمليات دمج أكبر، بعد الحملة الانتخابية البرلمانية المقبلة.

ودعا ميرونوف، كافة القوى السياسية اليسارية وكذلك البرلمانية، إلى التوحد ضد "الاحتكار السياسي" من جانب حزب "روسيا الموحدة".

المصدر: تاس