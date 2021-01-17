وصول طائرة المدون المعارض أليكسي نافالني إلى مطار شيريميتفو بموسكو قادمة من ألمانيا

وصلت طائرة تقل المدون المعارض أليكسي نافالني إلى مطار "شيريميتفو" بموسكو قادمة من ألمانيا .

وأعلن نافالني عن نيته العودة إلى روسيا على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله إلى البلاد بسبب انتهاكه قيود حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.

ونقل المدون الروسي في الـ20 من أغسطس الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.

وبعد عدة أيام، وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني على نقله إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، وزعمت برلين لاحقا اكتشاف أدلة تؤكد أنه تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشددة على أن "الفحوصات التي خضع لها في روسيا لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه".

واتهمت موسكو برلين على مدى أشهر برفض التعاون بالتحقيق في قضية التسميم المزعوم، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة استخبارات أجنبية بفبركة القضية.

المصدر: RT