روسيا تعلن اكتشاف 1.5 ألف تحور لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن اكتشافها مئات التحورات لفيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد منذ بداية الجائحة.

وقالت رئيسة الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، خلال أعمال منتدى "غيدار" الاقتصادي: "نتابع جميع التحورات، وحتى الآن اكتشفنا قرابة 1.5 ألف تحور لدينا".

ولفتت المسؤولة إلى أهمية هذه المسألة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تحور الفيروس يمثل عملية طبيعية.

وأكدت بوبوفا غياب أي أساس للحديث عن وقف تداول كورونا، مرجحة أن يتحول بعد انتهاء الجائحة إلى فيروس موسمي.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية قلق دولي متزايد بشأن تفشي طفرات جديدة من الفيروس التاجي.

المصدر: تاس + نوفوستي