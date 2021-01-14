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"تويتر" تعلّق حساب لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أخبار روسيا

Reuters STEPHEN LAM
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أعلن الصنوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تعليق موقع "تويتر" عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.

Twitter @sputnikvaccine

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.

وأضاف: "كنا نقدم عبر "تويتر" كل المعلومات حول اللقاح وكيفية عمله. وعبر "تويتر" اقترحنا على "أسترازينيكا" استخدام أحد عناصر لقاح "سبوتنيك V" واتفقنا على إجراء تجارب سريرية مشتركة".

المصدر: RT

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